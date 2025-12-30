طاقم تحكيم مصري لمباراة السودان وبوركينا فاسو



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الدولي المصري أمين عمر، حكماً لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، التي تقام غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيعاون أمين عمر، الحكمان المساعدان المصريان محمود أبوالرجال، وأحمد حسام طه، والحكم الرابع التونسي محرز المالكي. كما أعلن «كاف» تعيين الدولي المصري محمود عاشور، حكماً لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار» بالمباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.