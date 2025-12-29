الجزيرة بعشرة لاعبين يعود بنقطة غالية من ملعب كلباء



حسم التعادل الإيجابي بهدف مباراة كلباء وضيفه الجزيرة التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء شوط المباراة الثاني وسط زخات أمطار الخير التي نزلت على ملعب المباراة في مدينة كلباء، بكر كلباء بهدف السبق عن طريق الإيراني شهريار موناغلو في الدقيقة 24 وعدل الفرنسي نبيل فقير النتيجة في الدقيقة 27 ليصل الجزيرة برصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع الوصل الذي يملك نفس الرصيد، ووصل كلباء إلى النقطة 12 في المركز التاسع، وطرد حكم المباراة سلطان الحمادي لاعب الجزيرة نبيل فقير بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع المقدر بتسع دقائق.



وأنهى كلباء والجزيرة شوط المباراة الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف بعد تقدم كلباء بهدف رائع جاء عبر رأسية الإيراني شهريار الذي تطاول لعرضية علي فودة من الناحية اليمنى محولاً الكرة يمين حارس الجزيرة علي خصيف في الدقيقة 24، ولم ينتظر الضيوف كثيراً بعد أن أعاد نجم الجزيرة نبيل فقير الأرقام إلى نقطة التعادل من ضربة ثابتة لعبها بذكاء غالطت الحارس سلطان المنذري وسكنت الشباك في الدقيقة 27.



وفي آخر دقائق الشوط الأول احتسب حكم المباراة سلطان الحمادي ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة لكن تقنية الفيديو كانت حاضرة وتم إلغاء الركلة لتستمر نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية المشهد الأول من المباراة.

وخلال شوط المدربين سعى كل فريق إلى ترجيح الكفة وتطايرت الفرص تباعاً دون أي تغيير على مستوى النتيجة وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي نبيل فقير البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+2 ولعب علي خصيف حارس الجزيرة دور البطل وتمكن من صد أخطر هجمات المباراة التي انتهت بتعادل كلباء والجزيرة بهدف لكل منهما.