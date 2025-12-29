حسن العبدولي: أخطأت في حق مشجع وحداوي وصعدت المدرج لتقبيل رأسه



لم تنتهِ دقائق مباراة الوحدة وضيفه خورفكان على أرضية الملعب فحسب بعد أن كسبها العنابي بهدف دون رد، ليتحول المشهد نحو مدرجات جمهور الوحدة والتي قصدها مدرب خورفكان حسن العبدولي بعد أن شوهد وهو يتوجه سريعاً لمقاعد جماهير الوحدة للبحث عن أحد المشجعين وتقبيل رأسه أمام بقية زملائه من المشجعين ليقدم له اعتذاره لما بدر منه خلال المباراة، وقال المدرب العبدولي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «أعترف أني أخطأت التصرف خصوصاً وأن المباراة كانت مثيرة ومشحونة ولا بد من توجيه الاعتذار لجمهور العنابي الذي أخطأت في حقه»، مشيراً إلى أن «ما بدر منه لا يليق به كمدرب تجاه هذا الجمهور الراقي والعزيز على قلبي».

مشيراً إلى موقف لم يشأ أن يذكره حدث له خلال المباراة مع أحد مشجعي الوحدة وقررت التوجه له وقال «حبيت رأسه» واعتذرت له شخصياً وأيضاً اعتذرت لجماهير الوحدة التي اعتز بهم وهم دائماً سند للفريق وأيضاً للمنتخب الوطني.



وفيما يتعلق بالمباراة قال: رغم الخسارة إلا أنني راضٍ عن مجهود اللاعبين الذين بذلوا كل شيء لأجل العودة ولو بنقطة التعادل، وتابع على الرغم من أننا لعبنا في أرض الفريق المنافس إلا أن نسبة الاستحواذ مالت لمصلحة خورفكان ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وقال على الرغم من فوزنا قبل أيام على بني ياس بثلاثية إلا أن عدد الفرص التي حصلنا عليها ضد الوحدة كان كفيلاٍ بأن ينهي الحكم المباراة لمصلحة فريقنا لكن ذلك لم يحدث وعلينا التهيؤ الجيد للمباراة المقبلة أمام يوم 2 يناير المقبل.