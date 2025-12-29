الوصل في المسار الصحيح.. ودبا لم يتذوق طعم الانتصار في 10 متتالية



أسعد فريق الوصل قاعدته العريضة وعاد من ملعب دبا بالعلامة الكاملة التي قرنها بأداء ولا أروع لرفاق اللاعب نيكولاس خمينيز نجم مباراة الوصل ودبا والتي انتهت بفوز الإمبراطور بنتيجة 3-1 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، ليصل الوصل برصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بصفة مؤقتة، في وقت فشل فيه دبا في إيقاف مسلسل الهزائم التي وصلت إلى 7 في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين من 10 مباريات لم يحصد فيها صاحب المركز الأخير سوى 3 نقاط من 3 تعادلات، ويطالب جمهور دبا بضرورة استفاقة الفريق اعتباراً من مباراة الأسبوع الـ11 ضد البطائح وهى المباراة التي تجمع دبا بأحد الفرق التي تنافس على بطاقة البقاء في دوري الكبار.



من جهته، قال مسعود ميرال مدرب فريق الوصل: الجهاز الفني راضِ عن ما قدمه الفريق بملعب دبا، مشيراً إلى أن الوصل كان في الموعد وتمكن من حسم اللقاء في شوط اللعب الثاني لافتاً إلى أن أي انتصار يحققه الفريق يجلب له نتائج إيجابية أخرى ويجر وراءه انتصار آخر بعد تحقيق الفوز في مباراتين على التوالي.



بدوره، قال الروماني سيريان بانيت مدرب دبا: جمهورنا يستحق نتيجة أفضل من الخسارة أمام الوصل، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم ولعبنا أمام فريق منظم ويملك خبرة كبيرة في تسيير المباراة، وقال: هذا هو مستوانا ويجب علينا تصحيح الأخطاء التي نتج عنها تسجيل هدفين في الدقائق الخمسة الأولى من كل شوط مما يوضح ذلك عدم التمركز الصحيح إلى جانب الشرود الذهني للاعبين، وأضاف لا بد من معالجة هذه الأشياء قبل مباراة البطائح المهمة بالنسبة لنا وتابع: كانت لدي ثقة في فرض لاعبينا شخصيتهم لكن مع الوصل صعب علينا الأمور في الشوط الثاني بعد أن قدم لاعبو دبا شوط اول بأفضل طريقة، وارجع سيريان بانيت تراجع رتم الفريق إلى توالي المباريات في مختلف المسابقات.