كلباء والجزيرة.. لقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز



رفع كل من كلباء وضيفه الجزيرة شعار لا بديل عن الفوز خلال المباراة التي تقام ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين وذلك عند الساعة الخامسة إلا عشر دقائق، غداً الاثنين، من جهته، يتطلع كلباء لاستعادة النغمة بعد الهزيمة قبل أسبوع أمام العين المتصدر بثنائية نظيفة أبقته في مركزه التاسع برصيد 11 نقطة، وفشل كلباء في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات بعد الهزيمة من الظفرة والعين والتعادل أمام شباب الأهلي سلبياً.



من جهته، وبعد فوزه في الجولة السابقة على الظفرة برباعية ووصوله إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، يسعى الجزيرة لمتابعة نتائجة القوية على حساب مضيفه كلباء، ويدرك لاعبوه صعوبة المهمة في مواجهة فريق متطور يتطلع لتعويض خسارته السابقة أمام العين بهدفين نظيفين، ويدخل فخر أبوظبي مباراة الليلة في ظل غياب نحو 6 لاعبين أبرزهم سايمون بانزا والمصري إبراهيم عادل بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

