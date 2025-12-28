ياسين بونو يتفوق على بادو الزاكي



حقق ياسين بونو، حارس المغرب، رقماً مهماً على صعيد كأس أمم أفريقيا، حيث تقدم إلى المركز الثامن، ليعادل زميله في الفريق الوطني أشرف حكيمي، من حيث عدد ظهور كل منهما في المسابقة القارية. ووصل بونو بعد مشاركته أمام مالي إلى المباراة رقم 13 على صعيد مشاركته في «الكان»، متساوياً مع حكيمي، ومع الراحل الدولي السابق عبد المجيد الضلمي، وبات بونو أكثر حارس مرمى مغربي مشاركة في كأس أمم أفريقيا، متجاوزاً رقم النجم السابق بادو الزاكي، الذي خاض 12 مباراة.



ويخوض بونو مشاركته في كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة توالياً، بعدما شارك في النسخ الثلاث الماضية «2019 – 2021 – 2023»، ولعب بونو 3 مباريات في نسخة 2019، وأربع في نسخة 2021، ومثلها في نسخة 2023، قبل أن يلعب مباراتين في النسخة الحالية «2025».