الدوري الإنجليزي يشهد تحطيم رقم صمد 111 عاماً

نجح أستون فيلا في معادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات، بعد 111 عاماً عقب فوزه على تشيلسي اليوم في ملعب الأخير 2 - 1، وهو الفوز الثامن على التوالي للفريق في الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام ليفربول في مطلع نوفمبر الماضي.

وكان أستون فيلا قد حقق 11 انتصاراً على التوالي في جميع المسابقات في الفترة من 10 يناير 1914 إلى 14 مارس من العام نفسه.

ورغم تقدم تشيلسي في الدقيقة 37 من اللقاء عن طريق ريس جيمس، إلا أن أستون فيلا عاد وتمكن من التعادل وتحقيق الفوز بهدفي البديل واتكينز في الدقيقتين 6 و 84 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

ونجح أستون فيلا اليوم أيضاً في تحقيق رقم جديد بعد أن بات أكثر فريق في المواسم الثلاثة الأخيرة يتحصل على نقاط بعد التأخر في المباراة، حيث جمع 56 نقطة من هذه الوضعية، بينما وضع واتكينز اسمه في سجلات التاريخ بعد أن بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من تحقيق هدف الفوز على تشيلسي في ملعب الأخير في ثلاث مناسبات، وتحديداً في أبريل 2023، وفي سبتمبر من العام نفسه وأخيراً اليوم.

ولم يكن اليوم احتفالياً فقط لأستون فيلا، بل أن نجم أرسنال بوكايو ساكا وجد ما يحتفل به في فوز فريقه الصعب جداً على برايتون، حيث عاد نجم منتخب إنجلترا لصناعة الأهداف على ملعب أرسنال للمرة الأولى منذ 23 نوفمبر 2024 عندما صنع أمام نوتنغهام فوريست، ليعود اليوم ويصنع الهدف الأول لزميله وقائد أرسنال مارتن أوديغارد، في يوم استقبل فيه أرسنال هدية جديدة بعد تسجيل جورجينو بالخطأ في مرماه لصالح أرسنال ، وهو الهدف الرابع بالطريقة نفسها لصالح أرسنال في المباريات الـ 6 الأخيرة، ليعادل الرقم المسجل من الأهداف العكسية لصالحه في 182 مباراة سابقة.