أوغندا تحرم تنزانيا من فوز تاريخي في كأس أمم أفريقيا

حرم منتخب أوغندا نظيره التنزاني من الخروج بانتصار تاريخي أول له على مستوى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما تعادل معه 1 - 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات السبت.

وسجل سايمون مسوفا الهدف الأول لتنزانيا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، بينما أحرز أوتشي إيكبيزو هدف التعادل لأوغندا في الدقيقة 80. وأهدر آلان أوكيلو فرصة الهدف الثاني لأوغندا من ركلة جزاء ضائعة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وحصد كل منتخب أول نقطة له في المجموعة الثالثة التي يتصدرها منتخب تونس برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب نيجيريا قبل المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

ولم يسبق لمنتخب تنزانيا أن حقق أي فوز في البطولة الأفريقية على مدار تاريخ مشاركاته، حيث لعب 10 مباريات خسر في 7 منها وتعادل في 3 أخرى. وكان منتخب تنزانيا قد خسر في الجولة الأولى ضد نيجيريا 0 - 1 بينما تلقى المنتخب الأوغندي هزيمة أيضا ضد تونس 1 - 3.