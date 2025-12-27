تعادل يضع السنغال والكونغو على أعتاب التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا



خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مواجهة المنتخب السنغالي مع نظيره الكونغو الديمقراطية السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الكاملة من جانب الفريق السنغالي، ثم استحوذ منتخب الكونغو على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني واستحق أن يتقدم بهدف حمل توقيع سيدريك باكامبو مهاجم ريال بيتيس الإسباني في الدقيقة 61 لكن ساديو ماني مهاجم النصر السعودي والقائد التاريخي لأسود التيرانجا سجل هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 68.



وفي الجولة الأولى من البطولة القارية فازت الكونغو على بنين بهدف دون رد والسنغال على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، وأصبح الآن كل منهما يمتلك أربع نقاط لكن السنغال تتفوق بفارق الأهداف، وبالتالي باتا على أعتاب التأهل إلى دور الستة عشر.



وهذه هي المواجهة الثالثة تاريخياً بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث تبادل الفريقان ذكريات متباينة؛ ففي نسخة عام 1986 تفوقت الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف لتشق طريقها نحو منصة التتويج باللقب، بينما ثأرت السنغال في دور الثمانية لنسخة 2002 بفوزها بهدفين نظيفين سجلهما ساليف دياو والحاجي ضيوف، وهو العام الذي بلغت فيه السنغال أول نهائي في تاريخها.



وتشير السجلات الإجمالية إلى تفوق سنغالي واضح في 12 مواجهة جمعت الطرفين سابقاً، حيث حقق «أسود التيرانجا» ستة انتصارات مقابل فوزين فقط للكونغو وتعادلا أربع مرات، كما حافظت السنغال على سجلها خالياً من الهزائم في آخر ثماني مباريات ضد «الفهود».



وتعود آخر مواجهات المنتخبين إلى تصفيات كأس العالم 2026، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لمثله قبل أن تنجح السنغال في تحقيق ريمونتادا مثيرة في كينشاسا خلال سبتمبر2025، حين قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف بفضل تألق باب جاي ونيكولاس جاكسون وباب مطر سار، ما منح السنغال بطاقة العبور المباشر للمونديال وترك الكونغو تنافس في الملحق العالمي.



وحافظت السنغال على سجلها خالياً من الهزائم في دور المجموعات للمباراة التاسعة توالياً كما أنها لم تتلقَ أي خسارة في الوقت الأصلي في 13 مباراة متتالية.



وأخفق منتخب الكونغو في كسر عقدة الجولة الثانية التي لم يذوق فيها طعم الفوز منذ عام 1996، كما فشل في تحقيق انتصارين متتاليين في بداية البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.