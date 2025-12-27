رونالدو يسجل ثنائية ويحافظ على بداية النصر المثالية في الدوري السعودي

صال ⁠كريستيانو رونالدو وجال ولقن المهاجمين درسا في التمركز ليسجل ثنائية ‌ويقود النصر للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين هذا الموسم بالفوز 3- 0 على ضيفه الأخدود المتعثر السبت.

افتتح رونالدو التسجيل من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 31 ⁠بعد تمركز رائع وداعب مدربه جورجي جيسوس بالنقر على رأسه في إشارة إلى ذكائه في إحراز الهدف.

وضاعف الدولي البرتغالي النتيجة بهدف رائع بكعب القدم من ⁠مسافة قريبة أيضا في الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا متساويا مع زميله ومواطنه جواو فيلكس الذي سجل الهدف الثالث في ​الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة من ​داخل المنطقة.

وفي بداية الشوط ​الثاني خرج نواف العقيدي حارس النصر من منطقته ليشتت هجمة خطيرة للأخدود ‌إذ استقبل الكرة ‌على صدره ⁠ببراعة قبل أن يبعدها. وكاد كينجسلي كومان أن يسجل هدفا للنصر في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من فيلكس وضعته في مواجهة الحارس ليسدد من داخل ​المنطقة لكن العارضة ​حرمته من التهديف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأخدود في الدقيقة 55 قبل أن يعدل عن قراره لوجود تسلل قبلها. وسدد ‍فيلكس رأسية فوق العارضة من داخل المنطقة في الدقيقة 60 بعد تمريرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش. وبعدها تدخل سعيد الربيعي بقوة على فيلكس ليسقط أرضا ويحصل لاعب الأخدود على بطاقة صفراء.

وفي أول جولة ‍بعد استئناف الدوري السعودي عقب انتهاء كأس العرب التي أقيمت في قطر الشهر الحالي وتوج بها المغرب، يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد عشر مباريات برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط على الهلال مطارده المباشر بينما يحتل الأخدود المركز 17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.