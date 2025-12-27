مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر سيتي ‌2-1 على مضيفه نوتنغهام فورست ليصعد مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ⁠السبت بعد أن سجل ريان شرقي هدفا ولعب تمريرة حاسمة .

وبعد شوط أول خال من ⁠الأهداف، افتتح سيتي التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عندما مرر ​شرقي الكرة إلى تيجاني ريندرز ​الذي سددها ​في المرمى من زاوية ضيقة.

وبعد 6 دقائق شن فورست هجمة مرتدة انتهت بتمريرة عرضية من إيغور جيسوس ​إلى ​منطقة الجزاء، سددها أوماري هاتشينسون من اللمسة الأولى محرزا هدفه الأول مع ‍النادي.

وسجل شرقي هدف الفوز بتسديدة قوية مستغلا كرة ثابتة نفذها سيتي في الدقيقة 83، ليمنح الضيوف النقاط الثلاث.

ويحتل ‍سيتي الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال، الذي يستضيف برايتون آند هوف ألبيون السبت . ويحتل فورست المركز 17.