منتخب بنين يفوز على بوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب بنين على نظيره منتخب بوتسوانا 1 - في المباراة التي جمعهما السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالمغرب.

وتقدم منتخب بنين بهدف في الدقيقة 28 عندما سدد يوهان روش كرة قوية اصطدمت بمدافع بوتسوانا تاتاياوني ديتهوكوي، وعانقت الشباك. وحصد منتخب بنين أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.

في المقابل ظل منتخب بوتسوانا بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث كان قد خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب السنغالي بثلاثة اهداف نظيفة.