الدوري الإنجليزي ينتظر حدثاً غاب 40.829 يوماً



يوم من أيام الكرة الإنجليزية، ولكن هل هو كذلك؟! نعم سيلعب سيتي من أجل انتزاع الصدارة من أرسنال عندما يحل ضيفاً على نوتنغهام فوريست قبيل مواجهة أرسنال وضيفه برايتون، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول ويلفرهامبتون.



هذا اليوم سيكون مختلفاً تماماً عما سبقه من أيام في الكرة الإنجليزية بأعلى درجاتها، ربما خلال أكثر من قرن من الزمان، لا لأنه يمكن أن يشهد أطول سلسلة من الخسائر المتتالية، المرشح ويلفرهامبتون لكسرها، وهو يصل إلى 10 خسائر متتالية، ومرشح بقوة للهزيمة رقم 11 في سلسلة يطارد بها أسوأ أرقام البطولة الإنجليزية؛ الرقم الذي حققه سندرلاند في موسم 2002–2003 عندما تعرض لـ15 خسارة على التوالي بعد أن خسر مبارياته الـ15 الأخيرة في الدوري ذلك الموسم، وربما يصل أيضاً إلى رقم ديربي كاونتي، وهو الأقرب؛ إذ خسر 11 مباراة على التوالي موسم 2007–2008، وأيضاً أستون فيلا في موسم 2015–2016، ولكن ما ننتظره من رقم ليس هذا، بل نتجه جميعاً إلى ملعب ستامفورد بريدج التابع لتشيلسي لمتابعة ماذا حدث لأستون فيلا في 10 مواسم حتى يملك اليوم فرصة كتابة تاريخ الكرة الإنجليزية من جديد.



قبل 10 مواسم كان فيلا يتلقى الخسارة بعد الخسارة وصولاً إلى مبارياته الـ11 على التوالي، واليوم يطارد فيلا الرقم 11 مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليصنع التاريخ ليعيد رسم خريطة إيجابية بعد نحو 111 عاماً، نعم أكثر من قرن، وتحديداً منذ 40.829 يوماً، منذ الرابع عشر من مارس عام 1914، يوم فاز على مانشستر يونايتد 6–0، وكان ذلك الفوز هو الحادي عشر على التوالي في سلسلة ابتدرها الفيلنز في 10 يناير 1914 بالفوز على ستوك سيتي 4–0، لكنها توقفت بعد الفوز على يونايتد في 14 مارس 1914، ورغم ذلك ظلت صامدة في تاريخ أستون فيلا الذي لم يصل من قبل إلى هذه الانتصارات المتتالية، بل وصل إلى 10 هزائم متتالية بعد فوزه أيضاً وفي صدفة غريبة على مان يونايتد، ولكن هذه المرة 2–1، ليقف على أعتاب رقم تاريخي، رقم ينهي به سلسلة استمرت صامدة 111 عاماً، اليوم يمكن لأستون فيلا أن يغادر ملعب تشيلسي منتصراً لينجح في معادلة الرقم القياسي السابق بالفوز في 11 مباراة على التوالي، ويسعى لأكثر من ذلك مستقبلاً أم ينجح تشيلسي في إيقاف سلسلة انتصارات «الفيلنز» ويؤكد تفوقه في ملعبه حيث لم ينجح أستون فيلا في الفوز على ملعب تشيلسي إلا مرة واحدة منذ عام 2013 ؟.