مالي تفرض التعادل على المغرب وتشعل المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا

سجل إبراهيم دياز هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ثم أحرز لاسين سينايوكو هدفا من ركلة جزاء أيضا في الشوط الثاني لتفرض مالي التعادل 1-1 على ⁠المغرب الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة ⁠الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالمغرب.

وكان المغرب بحاجة للفوز ليحسم تأهله ​إلى دور 16 من صدارة المجموعة ​لكن مالي لم ​تستسلم للخسارة وأدركت التعادل في الشوط الثاني لتعزز آمالها في المجموعة.

ورفع المغرب، ⁠الذي افتتح البطولة بالفوز 2- 0 على جزر القمر، رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ​ويليه ​مالي وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.

وسيُحسم التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.

وتفوق المغرب في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة لكنه واجه حذرا دفاعيا وإصرارا من جانب منتخب مالي الذي تمسك بنقطة التعادل رغم استمرار محاولات المغرب والتغييرات التي أجراها المدرب وليد الركراكي خلال الشوط الثاني.