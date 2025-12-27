دورغو يقود مانشستر يونايتد للفوز أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل 1 - 0 ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل باتريك دورغو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 24.

ورفع مانشستر يونايتد، الذي عاد لسكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس والذي يلعب السبت مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما يبتعد مانشستر يونايتد بفارق الأهداف خلف تشيلسي الرابع، والذي يلعب السبت أيضا مع أستون فيلا.

على الجانب الآخر تجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.