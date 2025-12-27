الاتحاد المصري يشكر الجماهير المغربية على دعم «الفراعنة» أمام جنوب أفريقيا

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم بدعم الجماهير المغربية لمنتخب الفراعنة خلال مباراته مع جنوب أفريقيا التي أقيمت بمدينة اغادير الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتي تستمر حتى 18 يناير.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان عبر مركزه الإعلامي إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أغادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية.

وأضاف البيان إن الاتحاد المصري لكرة القدم يغرب عن اعتزازه، بهذا الاستقبال والدعم، ويتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.