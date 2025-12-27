مبابي يتابع مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا من المدرجات

تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في ملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط، لحضور مباراة المغرب ومالي بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وحضر مبابي المباراة بناء على دعوة صديقه ونجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، حيث أن الثنائي من الأصدقاء المقربين منذ أن كان مبابي، بطل العالم 2018 مع فرنسا، يلعب مع فريق العاصمة الفرنسية حتى رحل عن الفريق في صيف 2024 إلى ريال مدريد.

ويأتي حضور مبابي للمباراة في ظل غياب حكيمي عن التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي في المباراة، حيث لازال يعاني من إصابة تعرض لها مع فريقه الفرنسي في نوفمبر الماضي، لكن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أبدى تفاؤله بشأن إمكانية مشاركة حكيمي في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعات أمام زامبيا، أو المشاركة ابتداء من أدوار خروج المغلوب.

وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي في البطولة التي ستتواصل منافساتها حتى يوم 18 من يناير المقبل.