حسام حسن: منتخب مصر يخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها «نهائي كأس»



قال ⁠حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الجمعة، إن فريقه يخوض كل مباراة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب باعتبارها «نهائي كأس»، مشيداً بأداء لاعبيه عقب الانتصار على جنوب أفريقيا 1-0، والتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.



وتصدرت مصر المجموعة الثانية بالنهائيات برصيد ست نقاط ⁠بعد فوزها على جنوب أفريقيا بفضل هدف محمد صلاح، جناح ليفربول، من ركلة جزاء.



وقال حسن: «ألعب كل مباراة ⁠على أنها نهائي كأس. نجحنا في حصد ثلاث نقاط أمام فريق كبير. أشكر اللاعبين على المجهود المبذول في مباراة اليوم».



وهذا أول انتصار لمصر على جنوب أفريقيا في ​كأس الأمم منذ نسخة 1998 ببوركينا فاسو، إذ كان ​حسن لاعباً ضمن التشكيلة ​التي فازت وقتها في المباراة النهائية 2-0 على جنوب أفريقيا لتحصد مصر لقبها القاري الرابع وقتها.



وأضاف حسن: «الكرة ⁠الأفريقية أصبحت قوية بسبب الاحتراف».



وتابع: «معدن اللاعب المصري يظهر في الأوقات الصعبة»، في إشارة إلى طرد محمد هاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بسبب التحام ​مع أحد لاعبي ​جنوب أفريقيا.



ووجّه حسن الشكر «للجماهير المصرية والمغربية والعربية على تشجيعهم لنا. هدفي إسعاد الشعب المصري لأن كرة القدم مصدر سعادة للمواطن المصري».



وأكد حسن أنه لن يعلق على قرارات الحكام، قائلاً: «أثق في حكام القارة والبطولة، ولا تدخل في قراراتهم».



في المقابل، قال الحارس محمد الشناوي إنه سعيد بنيله جائزة رجل المباراة.



وأضاف الحارس الذي تصدى للكثير من الفرص من جنوب أفريقيا، خاصة في الشوط الثاني: «الجائزة تتويج لمجهود الفريق بالكامل، وسعداء بالفوز وتصدر المجموعة».



وتابع: «نخوض كل مباراة كأننا نلعب مباراة نهائية. نشكر الجماهير المصرية والمغربية على مساندتنا».



وستلعب مصر أمام أنغولا في آخر مباريات المجموعة يوم الاثنين المقبل على استاد أدرار بمدينة أغادير.