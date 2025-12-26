أول تعادل سلبي في كأس أمم أفريقيا يعيد الأمل لزامبيا وجزر القمر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة زامبيا ضد جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الجمعة.

وخيم التعادل على المواجهة التي تأتي لحساب المجموعة الأولى، ليكون الثاني التعادل للمنتخب الزامبي، الذي رفع رصيده لنقطتين، بينما حصد منتخب جزر القمر أول نقطة بعدما كان قد خسر الجولة الماضية ضد المغرب.

وتنتظر زامبيا مهمة صعبة ضد صاحب الأرض والجمهور المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة، يوم الإثنين المقبل، في حين يلعب منتخب جزر القمر أمام مالي، ولكل منهما فرصة في التأهل وفقا للنتائج الأخرى.

ويعد هذا التعادل هو الأول بلا أهداف منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة .