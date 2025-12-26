المنتخب المصري يقع في المحظور والاتحاد الأفريقي يرد بعنف



فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» غرامة مالية قرها 5000 دولار على المنتخب المصري بعد تجاهله القيام بالواجبات الإعلامية الإلزامية، بحسب شبكة «أفريكا توب سبورتس» التي أكدت أن المنتخب المصري تجاهل الإعلاميين في المنطقة المختلطة بعد نهاية مباراة الفريق أمام منتخب زيمباوي في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا «المغرب 2025».



وزعم الصحفي الجنوبي أفريقي ميكي جونيور أن الوفد المصري مر بأكمله من أمام الصحفيين دون أن يجيب أي منهم على أسئلة الصحفيين بعد المباراة كما هي العادة والإجراءات في الاتحاد الأفريقي الذي يعد المقابلات بعد المباراة والحديث في المنطقة المختلطة ضرورية لصورة كرة القدم الأفريقية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والتفاعل مع الجمهور.



وحسب بحسب شبكة «أفريكا توب سبورتس» وجه «كاف» تحذيراً شديد اللهجة لبعثة المنتخب المصري، محذراً من مغبة تكرار الأمر في لقاء اليوم أمام جنوب أفريقيا.