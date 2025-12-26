لغز حير «الكاف».. تذاكر بطولة أمم أفريقيا بيعت بالكامل والمدرجات تبحث عن جمهور



عقب نهاية مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وضح بما لا يدع مجالاً للشك أن أغلب الملاعب تعاني من غياب التواجد الجماهيري، لذلك تظهر الملاعب غير ممتلئة ومدرجاتها فارغة وحتى خلال مباراة الافتتاح بين المغرب البلد المنظم وجزر القمر لم يكن الملعب ممتلئاً عن آخره وظهر عدد كبير من المقاعد مما يخالف ذلك توجهات الاتحاد الأفريقي «الكاف» واللجنة المنظمة والمسوقة بنفاذ تذاكر المباريات بالكامل ولكن على أرض الواقع فإن المدرجات تبدو خالية، ما يسبب حرجاً كبيراً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأيضاً للمغرب الذي ينظم هذه التظاهرة الكبيرة ويطرح السؤال هنا هل التذاكر التي بيعت لم تُستخدم؟ أم أن الذين حصلوا عليها يجدون صعوبة بالغة في دخول الملاعب، وتنتظر المنتخبات المشاركة في «الكان»، زحف الجماهير بأعداد كبيرة نحو الملاعب، وأن تخوض المباريات أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها.. وأن يتم القضاء سريعاً على المشكلة الكبيرة التي يسببها غياب المشجعين.



بدوره توقع المدرب المغربي فتحي العبيدي المدير الفني السابق للعروبة والإمارات ازدياد أعداد الجمهور اعتباراً من مباريات الجولة الثانية التي تنطلق اعتباراً من اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المغربية أعلنت عن بيع جميع تذاكر مباريات أسود الأطلس ولذلك أتوقع أن يمتلئ ملعب ـ المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله (الرباط) بسعة تبلغ 69 ألفاً و500 متفرج.

وقال العبيدي ستكون هناك أعداد كبيرة من الجماهير خلال مواجهات المنتخبات العربية على غرار مصر والجزائر وتونس والسودان وأيضاً لا نغفل المنتخبات الأفريقية الأخرى مثل السنغال وساحل العاج والكاميرون ونيجيريا.