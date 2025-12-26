رسالة هالاند إلى غوراديولا تثير ضحك وتفاعل جمهور مان سيتي



أثار النرويجي إيرلينغ هالاند موجة من الضحك والتفاعل بين جمهور مانشستر سيتي بعد أن نشر صورة له وهو على «ميزان» معلقاً عليها «كل شيء على ما يرام».



وأراد هالاند بهذه المزحة أن يرد على مدربه بيب غوارديولا الذي فاجأ الجميع بأنه سيخضع اللاعبين لعملية وزن بعد العودة من أيام الإجازة الثلاثة بمناسبة أعياد الميلاد وقال: إن لاعبي سيتي يمكنهم الأكل كما يشاؤون في أعياد الميلاد ولكن أريد أن أرى كيف عادوا من الإجازة، أريد التحكم بذلك».



ويبدو أن هالاند تحكم في وزنه تماماً، حيث أظهرت الصورة أن وزنه 94.4 كليوغراماً.