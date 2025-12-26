من بينهم نائب رئيس نادي غلاطة سراي .. اعتقالات جديدة في فضيحة المراهنات بكرة القدم التركية

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا، من بينهم إردن تيمور، نائب رئيس نادي غلاطة سراي التركي لكرة القدم السابق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية فضيحة المراهنات على مباريات كرة القدم في البلاد.

وفي عملية متزامنة تم تنفيذها في 11 محافظة، أُلقي القبض على 24 شخصا، بينهم تيمور و14 لاعبا لكرة قدم. وكان شخص واحد مسجونًا بالفعل بتهمة أخرى، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الأربعة المتبقين.

ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت النيابة العامة في إسطنبول أن فحص الحسابات المصرفية لتيمور أوضح ضلوعه في معاملات مالية مشبوهة، ما يعتبر انتهاكا لعدة قوانين، فيما وجهت اتهامات للاعبي كرة القدم بقيامهم بأعمال مراهنات على نتائج المباريات.

وأثارت فضيحة المراهنات هذه ضجة في أوساط كرة القدم التركية منذ عدة أسابيع، وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن توجيه اتهامات إلى 152 حكما بالمراهنة بشكل فعلي.

وتخضع الأندية واللاعبون للتحقيقات حاليا، حيث تم إيقاف 149 حكماً وأكثر من 1000 لاعب طوال فترة التحقيق.

وشمل التحقيق 27 لاعباً من الدوري التركي، من بينهم لاعبون محترفون بأندية غلاطة سراي، وفنربخشة، وبشكتاش، بالإضافة إلى طرابزون سبور، كما يشتبه في تورط مسؤولين آخرين في الأندية، فيما ذكرت تقارير أن أكثر من 570 حكما نشطا متورطون في القضية.

وتسببت هذه الفضيحة في هزة لكرة القدم التركية، مما أدى لإعادة النظر في عمليات المراهنات بجميع الدوريات الاحترافية.