مدرب جنوب أفريقيا: منتخب مصر ليس صلاح أو مرموش



قال هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، الخميس، إن فريقه لن يركز على إيقاف خطورة محمد صلاح أو عمر مرموش فقط عندما يواجه مصر، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ⁠في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



وسجل صلاح ومرموش هدفي مصر أمام زيمبابوي في الشوط الثاني، ليقودا الفريق لفوز صعب بعد ⁠التأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول.



وأضاف المدرب: «لا نركز على لاعب واحد، الأهم هو الفريق، لأننا ​سنرتكب خطأ كبيراً إذا ركزنا على ​لاعب واحد فقط ​في مصر».



وتابع: «نعلم مدى جودة صلاح، ونعلم مدى جودة مرموش ‌و(محمود ‌حسن) تريزيجيه أيضاً، ⁠إنه فريق جيد للغاية».



وأردف: «لذلك لماذا نركز على لاعب واحد؟ علينا أن نكون مستعدين للتغلب على الفريق بأكمله، ​وألا نركز ​على منع صلاح أو مرموش فقط من اللعب بشكل جيد».



وفازت جنوب أفريقيا 2-1 ‍على أنغولا، وهي نفس النتيجة، التي فازت بها مصر على زيمبابوي، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية في البطولة، التي تستضيفها المغرب.



وتواجهت مصر وجنوب أفريقيا ثلاث مرات من قبل في كأس الأمم، وتتفوق مصر بانتصارين، كان أبرزهما الفوز 2-صفر في نهائي 1998، وثأرت جنوب أفريقيا من تلك الخسارة بإقصاء مصر من دور الستة عشر في نسخة 2019.