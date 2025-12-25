الجولة الـ11 في دوري «الهواة».. كاملة العدد



تنطلق مواجهات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، غداً الجمعة، في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً، تحت عنوان جولة «كاملة العدد» بإقامة 7 مباريات تجمع دبا الحصن المتصدر والعروبة، ويستقبل الفجيرة الوصيف فريق الحمرية، ويونايتد يلاقي مصفوت، وحتا يستقبل الاتفاق، والإمارات يواجه العربي، ومجد ضد سيتي والجزيرة الحمراء أمام الذيد.



وفي أبرز المواجهات يسعى دبا الحصن برصيد 19 نقطة إلى تجنب أي مفاجآت قد يحدثها فريق العروبة الموجود ضمن فرق القاع برصيد 10 نقاط، وكان الحصن قد عاد خلال الجولة الماضية بفوز مهم من ملعب العربي عزز به الفريق موقعه في الصدارة بفارق نقطتين عن الفجيرة الوصيف برصيد 17 نقطة بعد تحقيقه الفوز على الاتفاق بثلاثية والذي يستقبل ضيفه الحمرية الثامن برصيد 14 نقطة والذي تلقى هزيمة مفاجئة في الأسبوع العاشر على يد الجزيرة الحمراء بهدف دون رد.



وفي المباراة الثالثة يطمح يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو لمواصلة الصحوة وتحقيق الفوز على مصفوت أحد فرق قاع الترتيب، يملك يونايتد 17 نقطة وهو نفس رصيد الفجيرة الوصيف والذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

ويستقبل حتا الرابع بـ16 نقطة ضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وفي رأس الخيمة تقام مباراة الإمارات والعربي في مواجهة يطمح خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث، إذ يملك الإمارات 16 نقطة في المركز الخامس وللعربي 15 نقطة وهو الرصيد ذاته الذي يملكه الذيد الذي يواجه الجزيرة الحمراء في مباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين، ويستقبل مجد في العين فريق سيتي.