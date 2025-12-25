حسام حسن: منتخب مصر لا يخشى أي منافس



قال حسام حسن مدرب منتخب مصر ⁠إن فريقه يتحلى بالجاهزية الكاملة ولا يخشى مواجهة أي منافس، وذلك قبل مواجهة جنوب أفريقيا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب.



وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز مثير 2 ـ 1 أمام زيمبابوي، بفضل هدف متأخر سجله قائده محمد صلاح، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات يوم الاثنين الماضي.



وقال حسن في مؤتمر صحفي لمباراة الغد «البطولة ليست سهلة وتضم منتخبات ⁠قوية، جاهزون لمواجهة أي منتخب، ولا نخشى أحداً، طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية، طريقة واحدة، تفوقنا عليهم في 1998 وإن شاء الله نكرر هذا الأمر».



والتقى المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي في نهائي البطولة القارية عام 1998، والذي انتهى بفوز ⁠مصر 2 ـ صفر وتتويجها باللقب الرابع في تاريخها وكان حسن قائد الفريق آنذاك.



وأضاف «كرة القدم بها متغيرات وكل منتخب يواجه مصر يبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية أمامنا. الأرقام والإحصائيات تؤكد تفوقنا في مباراة زيمبابوي. الكل ظهر بمستوى مميز، وعلى رأسهم ​محمد صلاح، الذي يعد أحد أفضل لاعبي العالم، ومحمد الشناوي من أفضل حراس مرمى ​أفريقيا. أثق في جميع اللاعبين، ​وراض عن أداء الجميع».



وتتقاسم مصر صدارة المجموعة مع جنوب أفريقيا بثلاث نقاط لكل منهما.



وتابع «نلعب كل مباراة على حدة وندرس نقاط القوة والضعف، أشكر الجماهير المصرية والمغربية على ⁠مساندتهم لنا في مباراة زيمبابوي.



«كل اللاعبين في كامل الجاهزية وتحديداً حراسة المرمى وأثق فيهم جميعاً، ودوري كمدرب معالجة الأخطاء في حالة وجودها خلال المباراة».



وأوضح حسن (59 عاماً) أن قراره باستبدال لاعب الوسط إمام عاشور بعد مرور نصف ​ساعة من المباراة جاء ​لرغبته في الدفع بمهاجم صريح، مؤكداً في الوقت نفسه على قيمة اللاعب.

وبسؤاله عن موقف مصطفى محمد ومحمد حمدي من المشاركة في مباراة الغد بعد تعرضهما لكدمات خلال المواجهة الماضية، ‍قال: «سيتم حسم موقف الثنائي في مران اليوم».



ومن جانبه، أكد محمود حسن (تريزيجيه) جناح منتخب مصر، أن مباراة جنوب أفريقيا ستكون مهمة في تحديد ترتيب المجموعة، مشدداً على أن الفريق سيلعب من أجل الفوز لإسعاد الجماهير.



وأضاف: «نجتمع دائماً مع الجهاز واللاعبين لمعرفة الإيجابيات والأخطاء لمعالجتها. كنا الأفضل في مباراة زيمبابوي ونجحنا في النهاية وحققنا الانتصار».



«وصلنا 33 مرة لمرمى زيمبابوي وتركيزنا في التدريبات كان على ضرورة استغلال الهجمات في المباريات المقبلة وترجمتها لأهداف».

وعلى النقيض مما ذكره مدربه، استعاد تريزيجيه ذكرى سيئة لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا قبل لقاء الغد.



وتابع: «الخروج من دور 16 في أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا عام 2019 ذكرى سيئة ولكننا جاهزون لمباراة الغد. تعاهدنا كلاعبين لتحقيق الفوز ونلعب كل مباراة كأنها نهائي كأس».