إبراهيم دياز: أتطلع لرد الجميل للجماهير المغربية

أعلن إبراهيم دياز عن حضوره القوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بطريقة مثالية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول بمرمى جزر القمر، ليقود المنتخب المغربي "المستضيف" لبدء مشواره في البطولة القارية بفوز مستحق بنتيجة 2 - 0 يوم الأحد الماضي في الرباط.

وأمام حشد جماهيري غفير، لعب دياز دوراً محورياً في المنظومة الهجومية لأسود الأطلس، حيث لم يسهم هدفه الافتتاحي في تخفيف الضغوط المبكرة عن زملائه فحسب، بل أشعل شرارة الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة بعدما أحكم منتخب بلاده سيطرته على مجريات اللقاء.

وبعد تتويجه بجائزة "رجل المباراة"، تحدث نجم أسود الأطلس بصراحة عن مشاعر الانتماء العميقة التي يشعر بها عند تمثيله للمغرب، قائلاً: "أشعر أنني في بيتي، أشعر بالراحة التامة وأعلم أن الناس يحبونني".

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الخميس عن دياز قوله، إنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه لرد الجميل للجماهير المغربية، مؤكداً أنه لولا دعمهم لما وصل إلى ما هو عليه الآن، معرباً عن سعادته البالغة بتقديم كل ما يملك لخدمة وطنه، وهو ما تجلى بوضوح داخل الملعب من خلال تحركاته المستمرة واختراقاته المتواصلة لدفاعات جزر القمر.

ويضع هذا الانتصار المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مالي الجمعة.