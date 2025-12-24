لوكا زيدان : منتخب الجزائر حقق المطلوب و أتمنى أن تكون أسرتي سعيدة

أعرب لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه الكبير 3 - 0 على منتخب السودان، الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وقال زيدان عقب المباراة "سعداء بالفوز والأهداف الثلاثة. إنني سعيد والأهم أننا حققنا المطلوب، وأتمنى أن تكون الجماهير استمتعت"

أضاف نجل أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان "الفريق أهم، قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني. أملي أيضا أن تكون أسرتي سعيدة مثل جماهير الجزائر".