منتخب بوركينا فاسو يقلب الطاولة على غينيا الاستوائية في الوقت القاتل

قلب منتخب بوركينا فاسو تأخره بهدف أمام منتخب غينيا الاستوائية إلى فوز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، وتحديدا منتخب بوركينا فاسو الذي أهدر العديد من الفرص، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب غينيا الاستوائية ضربة موجعة بطرد باسيليو ندونج نشاما في الدقيقة 50 ، ومع ذلك سجل منتخب غينيا الاستوائية هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق مارفين انييبوه.

بعدها تمكن منتخب بوركينا فاسو من تعديل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جيورجي مينونجو، ثم سجل إدموند تابسوبا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز حصد منتخب بوركينا فاسو أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب غينيا الاستوائية بلا رصيد.