خطأ تشيلسي يهدي بورنموث 65 مليون جنيه استرليني «على الأقل»



بات تشيلسي أكبر الخاسرين في محاولة ضم الغاني أنطوان سيمينيو لاعب برونموث، حيث كشفت مصادر إعلامية أن اللاعب رفض عرض تشيلسي كما رفض العرض المقترح من ليفربول وفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي على الرغم من وجود مجموعة من الهدافين المتميزين في صفوف القمر السماوي.



وأضافت المصادر أن اللاعب الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب صراع الهدافين في الدوري الإنجليزي يفضل الانتقال إلى سيتي، في الوقت الذي يقترب فيه موعد نهاية تفعيل شرطه الجزائي، الذي يمكن تفعليه حتى نهاية الأسبوع الثاني من يناير المقبل، وبعدها يمكن لبورنموث التحكم في صفقة انتقال اللاعب وتحديد المبلغ الذي يريد الحصول عليه.



ويملك سيمينيو شرطاً جزائياً في عقده يمكنه من الرحيل قبل نهاية الأسبوع الثاني من يناير بعد دفع مبلغ 65 مليون جنيه استرليني، وهو ما كان يحاول تشيلسي القيام به إلا أن اللاعب رفض فكرة التعاقد مع النادي اللندني.



ومن غرائب الانتقالات أن تشيلسي كان بإمكانه أن يتعاقد مع سيمينيو بمبلغ لا يتجازو الـ 2 مليون جنية استرليني في عام 2019 عندما كان اللاعب معاراً إلى نادي نيوبورت من نادي بريستول سيتي الذي نشأ فيه إلا أن إدارة تشيلسي التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب لفريق تحت 23 عاماً ثم تطويره إلى الفريق الأول رفضت أن تدفع مليون جنيه استرليني زيادة بعد أن عرضت فقط 1 مليون جنيه استرليني، وكان بيرستول يرغب في مبلغ 2 مليون ليبقى اللاعب في صفوف النادي الذي باعه مستقبلاً إلى بورنموث مقابل 10 ملايين جنيه استرليني، ويمكن لبرنموث الحصول على مبلغ 65 مليون جنيه استرليني على الأقل لو استخدم سيمينيو الشرط الجزائي في يناير المقبل، بينما يمكن أن يحصل على أكثر من ذلك إذا وافق اللاعب على طلب إدارة النادي بتحسين عقده والانتظار إلى الانتقالات الصيفية، حيث من الممكن جداً أن يرتفع سعره بشكل كبير.



ورجحت مصادر مقربة من اللاعب أنه يفضل الانتقال الآن، حيث لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً وكيف سيكون الوضع في الانتقالات الصيفية، خصوصاً أن العام الجديد يشهد منافسات كأس العالم، وهي يمكن أن تغير تماماً من خارطة التعاقدات.