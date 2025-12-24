خبرة أسطورة يونايتد تمهد طريق مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي

كشف النرويجي إيرلينغ هالاند عن استعانته بخبرات مواطنه أسطورة مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير من أجل تسجيل المزيد من الأهداف خلال مسعى مانشستر سيتي إلى التتويج بالألقاب، وأنه يتلقى منه النصائح خاصة في مواجهة الفرق التي يعرفها الهداف الأسطوري ليونايتد.

ونشر هالاند صورة على حسابه في إنستغرام تجمعه بسولسكاير - الذي حسم لقب دوري الأبطال ليونايتد أمام بايرن ميونيخ - وعلق عليها «معرفة». وجاء نشر الصورة قبل مواجهة مان سيتي مع نوتنغهام فورست الذي سيواجه سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وكشف هالاند، الذي سجل حتى الآن 25 هدفاً في الموسم لمان سيتي من بينها 19 هدفاً في الدوري، أنه يستفيد من خبرات مواطنه ومدربه السابق في فريق مولده، الذي سبق له تسجيل 4 أهداف في شباك نوتنغهام في مباراة فاز فيها يونايتد 8 - 1 ، وذلك خلال 18 دقيقة فقط بعد أن حل إلى الملعب بديلاً في الدقيقة 72 من عمر المباراة.