16 ركلة ترجيح تمنح أرسنال مقعداً في نصف نهائي رابطة المحترفين

تأهل فريق أرسنال لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو" بعد مباراة ماراثونية حسمها بعد 16 ركلة ترجيح بعد التعادل 1 - 1 مع ضيفه كريستال بالاس، في ختام منافسات دور الثمانية .

تقدم أرسنال بهدف عكسي سجله ماكسينس لوكروا لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بعد مرور 80 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وسجل لوكروا بالخطأ في مرمى فريقه بعدما ارتبك في تشتيت ركلة ركنية، نفذها بوكايو ساكا.

وبعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، مهد جيفرسون ليرما الكرة برأسه إلى مارك جيهي الذي نجح في تسجيل التعال في الدقيقة 95.

وبعد التعادل لجأ الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي حسمها أرسنال لصالحه بنتيجة 8 - 7.

وبذلك تأهل أرسنال لمواجهة تشيلسي في الدور قبل النهائي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 13 أو 14 يناير، بينما يلتقي الفريقان إيابا على ملعب الإمارات يوم 3 أو 4 فبراير.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي يلتقي مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد.

وسبق أن حققت الأندية الأربعة كأس الرابطة، حيث توج به نيوكاسل لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي، بينما توج مانشستر سيتي 8 مرات مقابل 5 مرات للتشيلسي، ولقبين لأرسنال.