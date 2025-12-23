المدرب أبياه: كأس الأمم سترسم البسمة على وجوه السودانيين رغم الحرب



سيحاول ⁠المدرب كواسي أبياه استغلال كأس الأمم الأفريقية ‌لكرة القدم لرسم البسمة على شفاه الشعب السوداني رغم الحرب، قائلاً إن كل فرد في الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح في البطولة القارية المقامة في المغرب.



وأبلغ أبياه مؤتمراً صحفياً الثلاثاء عشية مواجهة الجزائر «أنا ​سعيد لأن السودان جزء من هذه البطولة ​الكبيرة».



وأضاف «نحن نعرف ​جميعاً أن السودان في حالة حرب وأعتقد أن هذه البطولة سترسم ‌البسمة على ‌شفاه جميع ⁠السودانيين. نحن هنا لتقديم المتعة لأي فرد سيأتي إلى الملعب».



ويفتتح السودان مشواره في المجموعة الخامسة بمواجهة بطلة أفريقيا مرتين، في إعادة للقاء ​الفريقين في ​كأس العرب مطلع الشهر الحالي الذي خاضته الجزائر بالمنتخب الثاني.



وقال أبياه «كأس العرب بطولة مختلفة. كأس الأمم مستوى مختلف لأن كل البلاد تشارك بلاعبيها المحترفين في الخارج».



السودان أيضاً افتقد بعض اللاعبين لكنهم انضموا للتشكيلة الآن... في النهاية عليك النظر للصورة كاملة، إذ يشارك في ‍كأس الأمم كل لاعبي النخبة في القارة الذين يجتمعون ليظهروا ما يمتلكونه من إمكانات.



وودع السودان كأس العرب من دور المجموعات. ولا يزال يبحث عن المجد الغائب في كأس الأمم منذ التتويج بها عام 1970 ‍عندما استضاف البطولة.



