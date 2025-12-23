نشيد «بلادي بلادي» المصري يرافق منتخب زيمبابوي



شهد لقاء منتخب مصر وزيمبابوي، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، والذي انتهى بفوز منتخب «الفراعنة» بهدفين مقابل هدف أحرزهما عمر مرموش ومحمد صلاح في مستهل مشوار المنتخب المصري في «الكان»، خلال اللفاء الذي استضافه ملعب أدرار بمدينة أكادير، خطأ من مخرج المباراة أثار موجة واسعة من السخرية في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ «الفادح»، خلال اصطفاف اللاعبين وقبيل بداية المباراة، وفي لحظة عزف النشيد الوطني للمنتخبين، وجه مخرج المباراة الكاميرا إلى وجوه لاعبي منتخب زيمبابوي أثناء عزف النشيد الوطني المصري، ليظهر اللاعبين صامتين غير متفاعلون مع اللحظة الوطنية، فيما كان يسمع صوت اللاعبين المصريين وهم يرددون كلمات نشيدهم الوطني على الجهة الأخرى، ليتدارك المخرج خطأه في الثواني الأخيرة من عزف النشيد حين انتقلت الكاميرا إلى لاعبي «الفراعنة» ليظهر القائد محمد صلاح، كما ظهرت في اللقطة ذاتها أعداد أخرى من مشجعي منتخب زيمبابوي في المدرجات حاملة أعلام بلادها.