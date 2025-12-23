حادث سير خطير لشقيقة ميسي

تعرضت ماريا سول، شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحادث سير خطير، حسب تقارير إعلامية.

وتسبب الحادث في مجموعة من الكسور لماريا، التي كان من المقرر أن تتزوج في الثالث من يناير المقبل.

وكشفت تقارير أن شقيقة ميسي تعرضت لكسور في اليدين والأرجل، كما أن هناك إصابة في العمود الفقري.

وفي تصريحات إعلامية أكدت والدة ميسي أن ابنتها البالغة من العمر 32 عاماً تعرضت لحادث سير في ميامي عندما فقدت السيطرة على سيارتها وارتطمت بحائط، مضيفة أنها تجاوزت مرحلة الخطر، ولكن يبدو أن الزواج المرتقب من أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ميامي، الذي يلعب له ميسي، والذي كان مقرراً في الثالث من يناير المقبل، في طريقه إلى التأجيل.