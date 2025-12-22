المغربي تيسودالي فضل فريقه خورفكان على احتفالات كأس العرب



رفض المغربي طارق تيسودالي، محترف خورفكان، التوجه مع بعثة منتخب المغرب المتوج بلقب كأس العرب فيفا قطر 2025 بعد الفوز في النهائي على الأردن 3-2 في الدوحة، وعقب التتويج باللقب الغالي توجهت بعثة البطل إلى المغرب وسط استقبالات حاشدة من جمهور «أسود الأطلس»، الذي انتظر الأبطال بمدرج المطار، لكن تيسودالي فضل العودة من الدوحة مباشرة إلى خورفكان من أجل الانضمام إلى قائمة فريق خورفكان خلال مباراته مع بني ياس ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وبالفعل يدفع به مدرب خورفكان حسن العبدولي خلال الشوط الثاني بديلاً لمواطنه سليم أملاح، ليتمكن من تسجيل هدف «عالمي» لفريقه لحظة دخوله من كرة ثابتة، ويحتفل اللاعب مع مدربه عقب إحرازه هدف الأمان، وهو الهدف الخامس له في دوري المحترفين إلى جانب صناعته لخمسة أهداف لزملائه.



وكان تيسودالي تألق مع أسود الأطلس في كأس العرب خلال مرحلة المجموعات وتمكن من تسجيل هدفين قبل أن يتعرض للإصابة التي حرمته الظهور في نصف النهائي وفي المباراة النهائية للبطولة أمام منتخب الأردن.