ساعة ثمنها 1.2 مليون دولار.. ملياردير هندي يفاجئ ميسي بهدية مذهلة

كشفت تقارير إعلامية عن أن أنانت أمباني، نجل الملياردير وأغنى رجل في الهند موكيش أمباني، قدّم هدية فاخرة لنجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي تمثّلت في ساعة نادرة من علامة ريتشارد ميل (Richard Mille) تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ميسي إلى الهند، في خطوة لفتت أنظار متابعي عالم الرياضة والفخامة على حد سواء.

وجاءت الهدية خلال زيارة ميسي إلى مركز «فانتارا» لإنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها وحمايتها، وهو مشروع بيئي ضخم أسسه أنانت أمباني ويُعد من أبرز المبادرات الخاصة المعنية بالحياة البرية في الهند، وفقا لما نشرته فوربس.

وتأتي الزيارة ضمن جولة إعلامية وشعبية للنجم الأرجنتيني، الذي حلّ هذا العام في المرتبة الثانية على قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم دخلا في العالم.

وبحسب التقارير، فإن الساعة التي تلقاها ميسي هي طراز Richard Mille RM 003 Asia Boutique، وهي واحدة من 12 قطعة فقط صُنعت على مستوى العالم، ما يجعلها من أندر الساعات التي أطلقتها العلامة السويسرية الفاخرة.

وتتميز الساعة بآلية توربيون عالية التعقيد، وإطار مصنوع من مزيج كربوني باللونين الأسود والرمادي، إلى جانب عقارب هيكلية بيضاء، وزجاج من كريستال السافير المقاوم للخدش.

ورُصد ميسي عند وصوله إلى مركز فانتارا دون أن يرتدي ساعة في معصمه، قبل أن يظهر لاحقا وهو يضع الساعة النادرة، في مشهد أثار اهتمام عشاق الساعات الفاخرة، لا سيما أن نجم كرة القدم يُعرف بامتلاكه واحدة من أغلى مجموعات الساعات بين اللاعبين المحترفين.

وفي المقابل، أظهرت الصور المتداولة من الحدث أن أنانت أمباني كان يرتدي ساعة أكثر ندرة وقيمة من العلامة نفسها، وهي Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon، المصنوعة من السافير الشفاف، والتي صُممت خصيصا له بلون برتقالي مميز.

وتُقدّر قيمة هذه الساعة بنحو 5 ملايين دولار، علما بأن نماذج مشابهة من ساعات التوربيون المصنوعة من السافير بيعت في مزادات عالمية بأسعار وصلت إلى 4.5 ملايين دولار.

ويُذكر أن أمباني ارتدى الساعة ذاتها مطلع ديسمبر الجاري أثناء تسلّمه جائزة الإنسانية العالمية لرعاية الحيوان من منظمة Global Humane Society في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أصبح أول شخص آسيوي يفوز بهذه الجائزة، ويعكس هذا الحدث تقاطعا لافتا بين عالم الرياضة، والفخامة، والعمل الإنساني، في صورة باتت شائعة بين نخبة الأثرياء والمشاهير حول العالم.