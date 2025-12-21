4 ثنائيات تتصدر الجولة العاشرة من دوري «الهواة»



شهدت مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مشاهد عديدة وثنائيات مثيرة طوال المباريات السبع التي أقيمت على مدى يومين، بعد أن شهدت الجولة تسجيل اللاعبين 17 هدفاً في وقت أشهر فيه الحكام 36 بطاقة ملونة، ووسع هداف المسابقة الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير، لاعب الفجيرة، الفارق في صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً، بعد إحرازه ثنائية في مرمى العربي من أهداف فريقه الأربعة بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وهم أربعة لاعبين، موتالي «غلف يونايتد»، وفابيو «الإمارات»، عكاشة حمزاوي «دبا الحصن»، بيدرو «يونايتد».



وقاد البرتغالي برونو بيريرا، مدرب دبا الحصن، فريقه إلى تحقيق الفوز في المباراة الأولى للمدرب السابق لدبا والعروبة والذي حل بديلاً عن المصري طارق السيد، ليحافظ الحصن على صدارته برصيد 19 نقطة، ويستعيد النغمة بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام الفجيرة بهدفين دون رد، وهي الخسارة التي أطاحت بجهود المدرب طارق السيد.



بلغت الإثارة ذروتها خلال المباريات السبع التي أقيمت على مدى يومين وتصدرت الثنائيات المشهد، إذ يحتل كل من الفجيرة ويونايتد وصافة الترتيب برصيد 17 نقطة لكل فريق، ويتفوق الفجيرة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ويأتي في المركزين الرابع والخامس كل من حتا والإمارات، وكلاهما 16 نقطة، ومن خلفهم يأتي الذيد والعربي برصيد 15 نقطة في المركزين السادس والسابع، وعلى مستوى قاع الترتيب يحتل مصفوت ومجد المركزين الثالث عشر والرابع عشر برصيد 5 نقاط لكلا الفريقين، ويأتي في المركز الأخير فريق الاتفاق برصيد 3 نقاط.