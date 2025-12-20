إصابة قوية تفسد فرحة إيزاك بهدفه في مباراة ليفربول وتوتنهام

يهنأ ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول بهدف سجله في مرمى توتنهام خلال مباراة الفريقين، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. منح إيزاك التقدم لليفربول بعد مرور 56 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب الفريق اللندني، مستفيدًا من تمريرة فلوريان فيرتز ، لكن المهاجم السويدي الدولي المنضم بصفقة ضخمة قادمًا من نيوكاسل في الصيف الماضي، تألم بشدة بسبب إصابة في ساقه اليسرى.

سجل ألكسندر إيزاك هدفه في مرمى توتنهام وسط تدخل قوي من ميكي فان دي فين مدافع توتنهام. ورفع السويدي الدولي رصيده إلى هدفين في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. ولم يحتفل مهاجم ليفربول بهدفه بل اضطر لمغادرة الملعب مستندًا على أطباء الفريق لعدم قدرته على الحركة، وذلك بعد ما يزيد عن ثلاث دقائق من محاولات إسعافه. وغادر إيزاك الملعب ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونج في الدقيقة 59، ليمرر كرة عرضية سجل منها هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 66.