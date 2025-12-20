شبيبة الساورة يستعيد التوازن بفوز مثير على ترجي مستغانم في الدوري الجزائري



حقق شبيبة ‌الساورة فوزاً مثيراً أمام ترجي مستغانم وتغلب عليه 3-2 السبت في الجولة 13 من دوري ⁠الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.



ودخل الساورة المباراة بهدف التعافي بعد ثلاث هزائم متتالية أمام ⁠مولودية الجزائر ونادي بارادو واتحاد خنشلة، وحقق الفوز رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في ​المركز الخامس.



أما ترجي ​مستغانم، فواصل نتائجه ​السلبية هذا الموسم، وأخفق في تحقيق ‌الفوز للمباراة ‌السابعة ⁠على التوالي، إذ كان انتصاره الأخير أمام وفاق سطيف في الجولة السادسة، ليتجمد ​رصيده ​في المركز قبل الأخير عند تسع نقاط.



وسجل الأهداف الثلاثة لشبيبة ‍الساورة، أسامة بن طالب وبن علي بن عمار لاعب مستغانم بالخطأ في مرمى فريقه وعبدالقادر بوطيش ‍في الدقائق الخامسة و31 و45.



بينما سجل هدفي مستغانم، زوبير مطراني وشعيب بلقابول في الدقيقتين 58 و85.