هالاند يقود مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي



اعتلى فريق مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بالفوز على ضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة، اليوم بفضل تألق نجمه النرويجي، إرلينج هالاند، الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 5 و69. ورفع هالاند رصيده إلى 19 هدفاً ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وأضاف لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد».



رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة ليعتلي القمة مؤقتاً متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيخوض اختباراً صعباً خارج أرضه أمام إيفرتون، في وقت لاحق السبت.

أما ويستهام يونايتد، فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى في منطقة المهددين بالهبوط. وفي نفس التوقيت، فاز برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفي كيني لويس بوتر في الدقيقتين 63 و83.

واستعاد برينتفورد نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

أما وولفرهامبتون فبقى في ذيل الترتيب برصيد نقطتين في المركز العشرين.



وفي مواجهة ثالثة، تعادل بورنموث أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 1 - 1، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف أنطوان سيمينو في الدقيقة 67 وانتزع الضيوف التعادل بهدف أرماندو بروخا في الدقيقة 90.

رفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 11 نقطة.



وتعادل برايتون مع ضيفه سندرلاند بدون أهداف.



بقى سندرلاند خامساً برصيد 27 نقطة، وفرط في فرصة ثمينة للتواجد في المربع الذهبي بعد تعثر تشيلسي رابع الترتيب (29 نقطة) بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد، في وقت سابق اليوم السبت.

أما برايتون فيحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة.



وعلى ملعب الاتحاد، لم يمنح مانشستر سيتي سوى أقل من خمس دقائق، وهز شباكه بهدف مبكر سجله هالاند بعد تمريرة من فيل فودين، وتسديدة للنجم النرويجي ارتدت من ألفونس أريولا حارس مرمى ويستهام، ليكملها هالاند مجدداً بتسديدة أخرى في الشباك.



وبعدها أضاع هالاند ثلاث محاولات أخرى على مرمى الفريق اللندني في أول نصف ساعة من اللقاء بخلاف رأسية من جوشكو جفارديول مرت بجوار القائم بعد كرة عرضية من ريان شرقي.

تصدى أريولا لتسديدة من ريندرز، لكن النجم الهولندي عاد بعد دقيقتين ليهز الشباك بهدف ثانٍ في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية متقنة من هالاند.

في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أضاع الضيوف أربع محاولات لتقليص الفارق من فريدي بوتس وماتيوس فرنانديز وجارود بوين، بينما تصدى أريولا لرأسية من روبن دياز، وسدد فودين بجوار القائم في الدقيقة 61.



اطمأن جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي نسبياً للنتيجة، ليقرر تنشيط الصفوف بثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراك عبدالقادر خوسانوف وريكو لويس وسافينيو مكان نيكو جونزاليس وريندرز وريان شرقي.

وبعد مرور أقل من دقيقتين، ساهم ريكو لويس في الهدف الثالث الذي سجله هالاند، مستغلاً ارتباك مدافعي ويستهام.



في آخر ربع ساعة، تألق الحارسان بشكل ملحوظ، حيث أنقذ جيانلويجي دوناروما مرمى السيتي بالتصدي لمحاولتين أمام كريسينسيو سامرفيل ولوكاس باكيتا، بينما تصدى أريولا لفرصتين أمام فيل فودين وسافينيو.

وأضاع هالاند آخر المحاولات بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 94 بعد بينية متقنة من اللاعب الشاب، ديفين موكاسا، الذي حل بديلاً في الدقائق الأخيرة مكان برناردو سيلفا.