ابتسامة صلاح تعيد الهدوء إلى ليفربول



أكد كورتيس جونز لاعب ليفربول احترامه الشديد لزميله المصري محمد صلاح، مؤكداً أنه من النوع الذي إذا أخطأ فإنه لا يجد أي نوع من الحرج في الاعتذار.



جاءت تصريحات جونز على خلفية الأزمة الأخيرة بين أرني سلوت مدرب ليفربول ومحمد صلاح الذي خرج في تصريحات صحفية هاجم فيها ليفربول.



وأضاف جونز: حدث ما توقعنا منه تماماً تقدم باعتذار إلى مجتمع ليفربول قال في رسالة لنا «إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو تسببت في أي شعور سلبي، فأنا أعتذر».. هذا بالنسبة لي يكفي، لا يجد نوعاً من الحرج في الاعتذار متى ما رأى آخرون أنه أخطأ في حقهم هذه طبيعته.



ومضى جونز: تقبلنا اعتذاره والأمور مضت بشكل عادي جداً بعد ذلك.



واستمر لاعب خط وسط ليفربول: من واقع معرفتي بصلاح فإنه يتصرف دائماً بإيجابية، كان هو الشخص نفسه صاحب الابتسامة العريضة، والجميع يعامله بالطريقة نفسها، أعتقد أن تصريحاته ناتجة عن رغبته في الفوز، فاللاعب الذي يجلس على دكة البدلاء ولا يغضبه ذلك ولا يرغب في مساعدة الفريق على الفوز هو المشكلة الفعلية أما الذي يتحدث من أجل أن يلعب فهو الراغب في الفوز، جميعاً نغضب في حالات مشابهة ومن بينهم أنا.