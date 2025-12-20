بوفتيني: ذهب كأس العرب هدية لوالديّ ولجمهور وإدارة الوصل



عبر المدافع سفيان بوفتيني، لاعب منتخب المغرب وفريق الوصل، عن فرحته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس العرب «فيفا الدوحة 2025»، بعد أن تمكن أسود الأطلس من تحقيق الفوز في النهائي على الأردن بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية، استمرت لنحو 120 دقيقة، مشيراً إلى أنه يهدي هذا الإنجاز لوالديه وعائلته، وإلى جمهور الوصل العظيم، الذي ظل يؤازرني في كل المباريات، ويحفزني على تقديم الأفضل في البطولة، وخص بوفتيني بالشكر والدته التي عاشت ظروفاً صعبة خلال طفولتي، ولا بد من توجيه الشكر لها مع إهدائها الميدالية الذهبية، التي حصلت عليها مع بقية زملائي في المنتخب.



وأشار بوفتيني إلى أن المباراة أمام المنتخب الأردني لم تكن سهلة، واستمرت لنحو 120 دقيقة، وقال: «تمكنا بالروح والقتالية والإصرار والعزيمة والرغبة في خطف اللقب الغالي، مشيراً إلى أن المباريات النهائية دائماً ما تكسب بغض النظر عن الأداء».



وقال بوفتيني: «كنت أتمنى إكمال المواجهة أمام النشامى لكنني تعرضت للإصابة، وحاولت التحامل على نفسي لكنني لم أتمكن من ذلك، وظللنا متماسكين حتى نهاية المباراة المتقلبة في كل تفاصيلها، لكن الشيء الأهم هو أن أسود الأطلس تمكنوا من إسعاد الشارع المغربي، وإدخال الفرحة إلى بيت كل مشجع مغربي، وجعلناه يخرج إلى الشوارع ابتهاجاً بهذا النصر الكبير وهو فخور بلاعبي المنتخب والمدرب الخلق طارق السكتيوي».



وجدد بوفتيني شكره لجمهور نادي الوصل واللاعبين وإدارة النادي والجهازين الفني والطبي، وقال: «لا أنسى مؤازرتهم لي طوال أيام البطولة، ورسائلهم المحفزة لي».