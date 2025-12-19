وفاق سطيف يحسم موقعة شبيبة القبائل في الدوري الجزائري



حقق وفاق سطيف الفوز 1- 0 على ضيفه شبيبة القبائل في لقاء قمة بدوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم الجمعة، بفضل هدف سجله المدافع عماد الدين بوبكر في الشوط الثاني.

وأحرز بوبكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعدما استغل ركلة ركنية ليضع الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في ⁠الشباك.



وجاءت المباراة متوسطة المستوى، لكن وفاق سطيف نجح في خطف النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11 متأخراً بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل عاشر الترتيب، والذي ⁠تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.



وفي لقاء أقيم في وقت سابق من اليوم، سجل الكاميروني فرانك إتوجا ثنائية ليقود فريقه اتحاد خنشلة للانتصار 2-1 على مضيفه مولودية البيض.



وزادت هذه الهزيمة من ​معاناة مولودية البيض متذيل الترتيب، الذي تلقى الخسارة السادسة على ​التوالي، والعاشرة من أصل ​13 مباراة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وحقق اتحاد خنشلة انتصاره الثالث على التوالي ‌والخامس منذ بداية الموسم، ليرفع رصيده إلى ⁠20 نقطة في المركز الرابع.



وافتتح إتوجا التسجيل في الدقيقة 41، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي، ليطلق تسديدة قوية في المرمى.



وضاعف المهاجم الكاميروني تقدم ​فريقه قبل 18 ​دقيقة على النهاية، بعدما سدد عمار أوكيل الكرة لترتطم في القائم الأيسر ثم الأيمن قبل أن يكملها إتوجا في الشباك.

وقلص عمار العرفي ‍النتيجة لمولودية البيض في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.



وسجل شباب قسنطينة هدفين متأخرين ليحقق انتصارا مهما 2-صفر على ضيفه بارادو.



وافتتح صاحب الأرض التسجيل قبل عشر دقائق على النهاية، بعدما استلم دادي مواقي الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن ‍يطلق تسديدة قوية في الشباك.



وحسم توسين أومويلي انتصار شباب قسنطينة بإحراز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعدما وضع الكرة من فوق حارس بارادو بذكاء بعد هجمة مرتدة سريعة.



ورفع شباب قسنطينة رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز السادس، فيما توقف رصيد بارادو عند 13 نقطة في المركز 13.