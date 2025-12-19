الرباط الصليبي يضرب منتخب الأردن مرة أخرى



قال الاتحاد الأردني لكرة ‌القدم إن أدهم القريشي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة نهائي كأس العرب، التي ⁠خسرها الأردن 3-2 أمام المغرب، بعد وقت إضافي، في قطر، أمس الخميس. وقال الاتحاد ⁠في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها القريشي، تعرضه لقطع ​بالرباط الصليبي الأمامي»، متمنياً له الشفاء ​العاجل، والعودة ​السريعة للملاعب.



ولم يكشف الاتحاد عن مدة غياب ‌اللاعب، أو أي ⁠تفاصيل عن برنامج العلاج وإعادة التأهيل. وكان زميله في المنتخب يزن النعيمات تعرض أيضاً لقطع ​في الرباط الصليبي ​للركبة، خلال مواجهة العراق في دور الثمانية لكأس العرب، وخضع لجراحة ‍ناجحة في مستشفى سبيتار المتخصص في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية.



توجه مثل هذه الإصابات ضربة موجعة للأردن، قبل أول ظهور له في كأس العالم الصيف المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة كأس العالم الأردن مع الأرجنتين حاملة اللقب، والجزائر والنمسا في دور المجموعات.