7 ملايين دولار في انتظار بطل كأس العرب

يسدل، اليوم، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الستار على منافسات بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025»، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي المغرب والأردن، في ختام مرتقب لنسخة شهدت تنافسًا قويًا منذ انطلاقها مطلع ديسمبر الجاري.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية كبيرة لبطل النسخة الحالية، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 7 ملايين و100 ألف دولار، إلى جانب كأس البطولة المرصعة بالذهب والميداليات الذهبية، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين و200 ألف دولار مع الميداليات الفضية.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي الإمارات والسعودية، ينال صاحب المركز الثالث مبلغ مليونين و800 ألف دولار إلى جانب الميدالية البرونزية، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليونين و100 ألف دولار.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية لكأس العرب 2025 نحو 36 مليونًا و500 ألف دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار مقارنة بالنسخة السابقة، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البطولة على المستويين التنظيمي والتسويقي.

وحصل كل منتخب مشارك في البطولة على 715 ألف دولار، فيما تجاوزت مكافآت المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي حاجز مليون دولار لكل منتخب، وهي: الإمارات، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، فلسطين، سوريا، والعراق.

ومن المنتظر أن تختتم البطولة بتوزيع الجوائز الفردية على أبرز اللاعبين، تكريمًا للأداء الفني المميز الذي قدموه خلال منافسات النسخة الحالية.