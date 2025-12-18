مطعم غوارديولا ضحية وزيرة الخزانة البريطانية

أعلن مطعم «تذوق الأكل الكتلاني»، المملوك لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالشراكة مع الشيف العالمي باكو بيريز، إغلاق أبوابه نهائيًا، بعد سبع سنوات من افتتاحه في مدينة مانشستر بهدف نقل نكهة المطبخ الكتلاني إلى بريطانيا.

وأوضح المطعم، في بيان رسمي، أنه سيغلق أبوابه الأسبوع المقبل بسبب ما وصفه بـ«الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة وارتفاع التكاليف»، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المطاعم خلال الفترة الحالية.

وجاء القرار عقب الإجراءات التي أقرتها وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، والتي حملت المطاعم جزءًا كبيرًا من أعباء إعادة هيكلة ضرائب الأعمال، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل.

وكشف البيان أن المطعم، الذي كان يعد وجهة مفضلة لعدد من نجوم كرة القدم البريطانية، وكان غوارديولا يستضيف فيه اللاعبين الجدد قبل انطلاق مشوارهم مع «السيتيسينز»، سيغلق أبوابه نهائيًا يوم السبت 19 ديسمبر 2026.

وانتقدت منظمات عمالية عدة قرارات وزيرة الخزانة، ووصفتها بـ«القاسية»، معتبرة أنها تحمل أصحاب المطاعم أعباء مالية مرهقة قد تؤدي إلى توقف النشاط، موضحة أن التعديلات الجديدة قد ترفع تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بالمصروفات الحالية، ما يهدد بإغلاق عدد كبير من المطاعم.

ووفقًا للتقارير البريطانية، فإن إلغاء دعم ضرائب الأعمال سيضع قطاعات واسعة من أصحاب المشاريع، خاصة المطاعم المتوسطة والصغيرة، أمام زيادات مالية غير محتملة، لا سيما مع اقتراب تطبيق ميزانية عام 2026.

وتنص الميزانية الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 بنسًا في الساعة، ليصل إلى 12.71 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل زيادة سنوية تقارب 900 جنيه إسترليني للعامل بدوام كامل.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا بمقدار 85 بنسًا ليصل إلى 10.85 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، وهي زيادة وصفتها التقارير بأنها أعلى من المتوقع، وتشكل عبئًا إضافيًا على قطاع الضيافة والمطاعم.