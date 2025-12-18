إشبيلية أمل رونالدو الأخير في الاحتفاظ برقمه القياسي مع ريال مدريد

اقترب كيليان مبابي من الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة خلال عام واحد مع ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين في الفوز 3-2 على مضيفه تالافيرا دي لا رينا المنافس بدوري الدرجة الثالثة الأربعاء، ليتقدم الفريق إلى دور الـ 16 بكأس إسبانيا لكرة القدم بعد مباراة مثيرة.

وبالإضافة لهدفي مبابي، سجل المدافع مانويل فاراندو هدفًا عكسيًا في مرماه، ليفوز ريال رغم الصحوة المتأخرة لصاحب الأرض الذي سجل هدفين عن طريق ناويل أرويو وغونزالو دي رينزو.

وبات مبابي على بعد هدف واحد من الرقم القياسي البالغ 59 هدفًا في عام ميلادي واحد مع العملاق الإسباني والمسجل باسم رونالدو في 2013. ويمكن للمهاجم الفرنسي أن يحطم الرقم القياسي أمام إشبيلية في الدوري يوم السبت في المباراة الأخيرة التي يخوضها هذا العام.