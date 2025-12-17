كأس الملوك للمنتخبات تنطلق 3 يناير 2026 في البرازيل



أعلن دوري الملوك، الأربعاء، عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس الملوك للمنتخبات 2026، والتي تستضيفها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير المقبل، بمشاركة 20 منتخباً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، من بينها أربعة منتخبات عربية.



وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عالمي عبر تقنية زووم، بحضور مؤسس ورئيس دوري الملوك جيرارد بيكيه، إلى جانب أسطورتي كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو وكاكا، وجميعهم من المتوجين سابقاً بلقب كأس العالم لكرة القدم.



وأكد جيرارد بيكيه، مؤسس ورئيس دوري الملوك، أن بطولة كأس الملوك للمنتخبات تمثل محطة رئيسة في رزنامة الدوري العالمية، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة في البرازيل يمنحها بعداً استثنائياً، وخاصة مع مشاركة حامل اللقب على أرضه وبين جماهيره، ما يرفع من مستوى المنافسة والتفاعل الجماهيري عالمياً.



كما أعرب بيكيه عن إعجابه بالمستوى الذي قدمته المنتخبات العربية في النسخة السابقة من البطولة، وكذلك في دوري الملوك بنسخته العربية، مؤكداً أنه يتوقع حضوراً أقوى ومنافسة متقدمة من الفرق العربية خلال كأس الملوك للمنتخبات 2026.



من جانبه قال رونالدو نازاريو، رئيس بطولة كأس الملوك للمنتخبات، إن شغف الجماهير البرازيلية بكرة القدم، إلى جانب الطابع الترفيهي المبتكر للبطولة، يشكلان مزيجاً مثالياً لنجاح الحدث، مؤكداً أن كأس الملوك للمنتخبات تعد إضافة نوعية تكمل كرة القدم التقليدية وتسهم في توسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم.



ويمثل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في البطولة كل من المنتخب السعودي، ومنتخب قطر بقيادة اليوتيوبر الشهير أبو فلة، إلى جانب المنتخب الجزائري بقيادة المؤثر هاشمي في أول ظهور له ضمن منظومة دوري الملوك، والمنتخب المغربي بقيادة إلياس المالكي الذي يعود للمشاركة مجدداً.



إضافة إلى مشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية الذين يمثلون «قادة المنتخبات»، لدعم فرقهم من خلال الظهور الإعلامي والتفاعل الرقمي، من أبرزهم: روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، وويسلي شنايدر (هولندا)، وأرتورو فيدال (تشيلي)، ونيمار دا سيلفا (البرازيل)، وسيرجيو أغويرو (الأرجنتين)، وجيمس رودريغيز (كولومبيا)، وميجيل لايون (المكسيك)، ووستون ماكيني (أمريكا).



وتقام منافسات البطولة بنظام دور المجموعات (خمس مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات)، يليها دور الفرصة الأخيرة، ثم الأدوار الإقصائية بمشاركة ثمانية منتخبات، وتقام معظم المباريات في صالة دوري الملوك في البرازيل، فيما يقام النهائي في ملعب أليانز بارك في ساو باولو، الذي يسع أكثر من 40 ألف متفرج، ويعد من أبرز الملاعب الرياضية في الدولة.