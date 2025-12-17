قائمة منتخب السودان في «الكان» تثير الشكوك باستبعاد المحترفين



خلت قائمة المنتخب السوداني المتأهب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب اعتباراً من الأحد المقبل وحتى 18 يناير 2026 من أسماء بارزة ولامعة، تنشط في الدوريات الأوروبية وأيضاً في الدوري الأسترالي، وألقت الصحافة الرياضية في السودان باللوم على اتحاد كرة القدم السوداني، وإعفاء المدرب الغاني كواسي ابياه من تجاوز هذه الأسماء، والتي تشكل مصدر قوة للمنتخب، والقدرة على قيادة السودان إلى تحقيق نتائج لافتة، والوصول إلى أدوار متقدمة من البطولة الأفريقية إذا تم ضمهم إلى التوليفة الحالية.



وعددت صحف مواقع سودانية أسماء اللاعبين، الذين تخطتهم تشكيلة صقور الجديان الحالية، على رأسهم عامر عبدالله، لاعب دين بوش الهولندي، ومحمد عدلي، الحارس بنادي ساوثامبتون الإنجليزي، وجمال علي، ظهير أيمن هيلد الأسترالي، وعبد الرحمن كوكو ومحمد آدم الموجودان أيضاً بالدوري الأسترالي، ويوسف علي بالدوري الفنلندي،



وسامي عبد المحمود، لاعب هيرنفين الهولندي، وسابل عثمان، مدافع راندرز الدنماركي، وحذرت الصحف من تجاهل هذه الأسماء مستقبلاً خصوصاً أن بعضاً منهم عرض عليه الجنسية الأجنبية إلا أن منهم دعا إلى التريث بغية حظيه بارتداء شعار بلده الأصلي، ما يدل ذلك على رغبتهم في الانضمام لتشكيلة السودان.

وحذرت الصحف المحلية من مغبة تكرار النتائج السلبية، التي حققها المنتخب في بطولة كأس العرب الحالية بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، حصل عليها بعد التعادل سلبياً أمام الجزائر، وتلقى الهزيمة من العراق والبحرين.



وتألفت القائمة الحالية من 27 لاعباً وهم: منجد النيل، وعلي أبوعشرين، محمد النور أبوجا، ومحمد إرنق، الطيب عبدالرزاق، ياسر عوض، بخيت خميس، عوض زايد، أحمد طبنجة، محمد كسرى، أبوعاقلة عبدالله، والي الدين خضر، عبدالرؤوف يعقوب، عمار طيفور، صلاح عادل، موسى كانتي، شادي عزالدين، عامر يونس، ياسر مزمل، محمد عبدالرحمن، جون مانو، محمد عيسى، أبوبكر عيسى، الجزولي نوح ومحمد تية أسد.

ويلعب منتخب صقور الجديان ضمن مجموعة تضم إلى جانبه الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، ويستهل أولى مبارياته بمواجهة الجزائر 24 ديسمبر، قبل أن يواجه غينيا الاستوائية 28 ديسمبر، ويختتم مبارياته بالمجموعة بلقاء بوركينا فاسو في 31 من الشهر نفسه.